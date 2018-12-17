İstanbul
Bilecikliler Derneği tarafından düzenlenen "Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluş Gecesi"nde İstanbul'daki Bilecikliler bir araya geldi. Pendik
Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gecede mehter sahne alırken, yöresel oyunlar ve Bilecik'in Yenipazar
ilçesindeki bayanlardan oluşan saz ekibi birbirinden güzel eseri seslendirdi. Düzenlenen etkinliğe katılan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, İstanbul'da bulunan Bileciklilerin sevincini paylaşarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
"İnşallah Bilecikliler ve ülke olarak her zaman bir ve beraber olmaya devam ederiz"
Düzenlenen gecede bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "İstanbul Bilecikliler Derneğimizin düzenlediği Kuruluş ve Kurtuluş Gecesi programında hemşehrilerimiz ile buluşmanın heyecanını yaşadık. Bilecik milli birliğin, beraberliğinin sağlamlaştığı, geçmişin ve geleceğin buluştuğu yerin adıdır. Hemşehrilerimiz ile yaşamaktan, yaşatmaktan, aynı suyu, toprağı, havayı paylaşmaktan gurur duyduğumuz medeniyetler şehri Bilecik için gerçekleştirilen bu anlamlı gecede sanatçı dostum, değerli kardeşim Mithat Körler
birbirinden güzel şarkılar seslendirerek geceye renk kattı. Ayrıca bu anlamlı programa, sazları ve sözleriyle, oyun gruplarıyla ve söyleşileriyle katkı sağlayan bütün kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Bilecikliler ve ülke olarak her zaman bir ve beraber olmaya devam ederiz" şeklinde konuştu.
Öte yandan, etkinlik kapsamında kurulan stantları gezen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından gece sona erdi. - BİLECİK
Nihat Can,Bilecik,İstanbul
Kaynak: İHA