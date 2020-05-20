Diriliş meydanına yeni düzenleme

Altyapı çalışmaları tamamlanarak sıcak asfalt serimi öncesinde son hazırlıkların gerçekleştirildiği Diriliş Meydanı'nda yol refüjle ikiye bölündü.

Diriliş meydanına yeni düzenleme
20.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:40
Altyapı çalışmaları tamamlanarak sıcak asfalt serimi öncesinde son hazırlıkların gerçekleştirildiği Diriliş Meydanı'nda yol refüjle ikiye bölündü.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından bir süre önce Diriliş Meydanı'nda başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Belediye ekiplerinin yoğun bir mesai gerçekleştirerek tamamladığı çalışmalar çerçevesinde içme suyu ve kanalizasyon hatları tamamen yenilenen bölgede daha önce bulunmayan yağmur sayı hattı da çekildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaya kaldırımları yenilenen Diriliş Meydanı'nda sıcak asfalt öncesinde zemin PMT serimi gerçekleştirildi.

Üst yapı çalışmaları sırasında, daha önce yapılan çift sıra parkları engelleyerek trafiği rahatlatmak için orta refüjle yolun ikiye bölündüğü Diriliş Meydanı yapılacak yeşillendirme ve aydınlatma çalışmaları ile birlikte modern ve estetik bir görünüm kazanacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Haber

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