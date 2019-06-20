20.06.2019 17:08
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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelecek Diriliş Osman dizisinde, Burak Özçivit'in partnerinin kim olacağı belli oldu.

Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından yeni sezona Diriliş Osman olarak devam edecek olan dizide, Burak Özçivit başrolü üstlenecek.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Yeni sezonda hız kesmeden Diriliş Osman olarak devam edecek yeni dizinin kadrosu şekillenmeye başladı. Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit'in partneri de belli oldu.

HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ

Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacağı iddia edildi. Hazal Subaşı, doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alırken Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu olması hayranlarını da sevindirdi.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşı belli oldu
Burak Özçivit, Magazin

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