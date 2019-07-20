Diriliş Osman'da yer alacak iki oyuncu daha belli oldu

Yayınlandığı tarihten itibaren reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un devam serisi Diriliş Osman'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ertuğrul Bey rolüne hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Osman'da yer alamyacak. Burak Özçivit'ten sonra dizide yer alacak iki oyuncu daha belli oldu.

KURTLAR VADİSİ'NDE OYNAMIŞTI

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, Osman Bey rolünde ekran karşısında olacak. Diriliş Osman'da oynayacak iki oyuncu da belli oldu. Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragış Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i canlandıracak.

YENGESİNİ OYNAYACAK

Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Diriliş Osman ilk sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin geçen sene olduğu gibi Eylül - Ekim aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.