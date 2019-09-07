Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Aslıhan Karalar kimdir?

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelmeye hazırlanan dizide başrol oyuncusu Burak Özçivit'e Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun rolüyle Aslıhan Karalar eşlik edecek. Aslıhan Karalar dizileri, biyografisi…

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Çanakkale, babası da Ankaralı olan Aslıhan, Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu ve ortaokulda Fransızca öğrendi. Şuan Londra King's College'da işletme okuyor.

Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi alan güzel, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan "Best Model Of World 2017"de Türkiye'yi temsil ederek birincilik getirdi.