Diriliş Osman dizisinde rol alan Ayşegül Günay kimdir?

Diriliş Osman dizişinde, başrol oyuncusu Burak Özçivit ile birlikte oynayacak iki oyuncu daha belli oldu. Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i, Ayşegül Günay ise Osman Bey'in yengesi Zühre'yi canlandıracak. Ayşegül Günay dizileri, hayatı…

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Başarılı oyuncu Günay, 9 Kasım 1969 senesinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi'nin Tiyatro bölümünü bitirdi ve ardından toplam 7 sene konservatuarda görev aldı.

KAYBOLAN YILLAR DİZİSİYLE BAŞLADI

Ayşegül Günay, 7 senenin ardından buradaki görevini bıraktı ve başka bir tiyatroya geçerek burada tiyatro oyunlarında rol almaya başladı. Sonrasında yine tekrar Devlet Tiyatrosunu tercih etti ve hem birçok çalışma yaptı hem de ardından tiyatrodan emekli oldu. İlk olarak 2006'da Kaybolan Yıllar'da rol alarak dizilere başladı. Oyuncu, özellikle Yer Gök Aşk dizisinde dikkat çekti.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Eşref Saati - (2008)

Kaybolan Yıllar - (2006)

Küçük Kadınlar - (2009)

Derman - (2008)

Aile Saadeti - (2009)

Osmanlı Cumhuriyeti - (2008)

Lale Devri - (2010)

Avatar - (2009) - Türkçe Seslendirme

Sümela'nın Şifresi: Temel - (2011)

Yer Gök Aşk - (2010-12)

Asla Vazgeçmem - (2015)

Moskova'nın Şifresi: Temel - (2012)