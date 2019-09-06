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Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı

TRT1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Diriliş Osman'da başrol oynayacak olan Burak Özçivit, imaj değişikliğine gitti. Özçivit'in yeni imajı, hayranlarından tam not aldı.

06.09.2019 14:16

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak izleyiciyle buluşan Diriliş Osman dizisinde Osman Bey, karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit, yeni rolüne sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Özçivit, yepyeni haliyle sevenlerinin merakını sonunda giderdi.

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Aylar öncesinden eğitim almaya başlayan Özçivit, rolü için imaj değişikliğine gitti. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

İşte Burak Özçivit'in yeni imajı;

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazırlıkları son hızıyla devam eden dizi TRT 1'den ATV'ye transfer olmuştu. Güçlü kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Diriliş Osman'ın başlangıç tarihi ise geçen sene olduğu gibi Eylül sonu Ekim başı gibi olması bekleniyor.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel

Cengiz Çoşkun

Nurettin Sönmez

Diriliş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı

Burak Özçivit, Magazin

YORUMLAR (3)
VATANDAŞ.: çok yakışıcak
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BE: Cengiz ÇoşkunNurettin Sönmez???Bunlar gecen sezon ayrilmadi mi?
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KARGİLL: BENİM ECDADIMI BU ADAM CANLANDIRAMAZ BÜYÜK KEYİFLE İZLEDİĞİMİZ DİRİLİŞ ERTUĞRUL GAZİYLE BERABER BİTTİ
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