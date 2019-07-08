Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi uzun süre ekranlarda yerini korumuş ve geçtiğimiz sezon final yapmıştı. Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'in ve Osmanlı Devlet'nin kuruluşunun anlatılacağı Diriliş Osman dizisinin kanalı da değişti. Dizi yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak.

"YENİ KANALIMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Diriliş Osman dizisinin yeni kanalı belli oldu. Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Twitter adresinden "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Diriliş Osman dizisi yeni sezonda Ekim ayında ekranda olması bekleniyor.