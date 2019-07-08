08.07.2019 10:24
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Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu

TRT 1 ekranlarında olan Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak yayınlanacak olan Diriliş Osman'ın yapımcısı, dizinin yeni sezonda yayınlanacağı kanalı açıkladı.

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi uzun süre ekranlarda yerini korumuş ve geçtiğimiz sezon final yapmıştı. Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'in ve Osmanlı Devlet'nin kuruluşunun anlatılacağı Diriliş Osman dizisinin kanalı da değişti. Dizi yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak.

"YENİ KANALIMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

Diriliş Osman dizisinin yeni kanalı belli oldu. Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Twitter adresinden "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Diriliş Osman dizisi yeni sezonda Ekim ayında ekranda olması bekleniyor.

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu
Ertuğrul Bey, Magazin

YORUMLAR (9)
NESE: Dizide Ertuğrul da olmali.zir Ertuğrul Gazi 90 yaşına kadar yaşadı.. Lütfen böyle dizileri gerçek tarihe uygun yapalım... yeterince araştırma yapılmıyor çekimlerde .. Tarihimizi önemsiyoruz. Mesela Hz muhamnedin hayatını neden yabancılar yaptı. Biz yapabilirdik. Bir çok peygamber var ,onların hayatını gerçeğine uygun olarak ramazan ayında özellikle yayınlanabilir. Ama abartiya kacmadan..duygu sömürüsü yapmadan.
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S: ya bu adamı bu filme yakıştırmayan bir tek ben miyim?
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MİSAFİR: yalnız değilsin ben bi yetenek göremiyorum. dizininde çok abartıldığını düşünüyorum. . ama seyirciyede saygım var tabiki
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DİRİLECEK: Birde gerçekleri yansıtsa
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ANKARAGÜCÜ: diriliş Ertuğrul bitti bu dizi de bitti. . kurtlar vadisi gibi olacak. . .
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GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ: dizinin senaryosunun ?''ı hayal ürünü. . . okumayan, araştırmayan cahil kitleler osmanlı tarihimizi böyle yalan yanlış masallardan öğreniyor, yazık. . . alırsın 2 tane tarih hocası, onların kılavuzluğunda gerçekçi bir dizi çekersin. . . çok mu zor?
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MİLLET: bidahakine kim dirilecek bakalım
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KARA: SIKINTI YOK İKİSİDE DEVLET KANALI SONUÇTA
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AHMET: osmanlıya düşmanlık edenler, Türk milletinden kuyruk acısı olanlardır. Her kim ki Türk milletine düşmandır, o islamında düşmanıdır. Burada sadece bir eksik var. osman beyin gözleri Türkistan mavisi çakıra yakın idi. çocukluğunda esmer birisinin osman tipini oynaması yanlış idi. şimdide bu esmer delikanlı. genede diziyi çekenlere teşekkürler. Tarihi çok doğru olmasada, ortadoğuda batının yalanları ile oluşan Türk düşmanlığını yerler bir etti bu dizi.
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