Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi kanalda?

Diriliş Osman, bu sezon Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranda olacak. Burak Özçiviti'in Osman karakterini canlandıracağı dizinin diğer detayları da merak konusu oldu. Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman? Diriliş Osman hangi kanalda gibi soruların yanıtı arayan dizi severler, aradıkları cevapları yazımızda bulacak.

DİRİLİŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz sezon Diriliş Ertuğrul dizisi Ekim ayında ekranlara gelmişti. Diriliş Osman'ın da Diriliş Ertuğrul gibi Ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

DİRİLİŞ OSMAN DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Diriliş Osman dizisi izleyici ile ATV ekranlarında buluşacak.

DİRİLİŞ OSMAN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Osman'ın hangi kanalda olacağı ve kimlerin rol alacağı gibi konular merak uyandırırken Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı ve Diriliş Osman, yeni bölümü yayınlandı mı gibi sorular da akılları kurcalıyor. Ancak henüz Diriliş Osman fragmanı ve Diriliş Osman ilk bölümü yayınlanmadı.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Osmanlı İmparatorluğu kurucusu Osman Gazi'nin hayatını konu edinen Diriliş Osman İstanbul, Beykoz'da çekiliyor. Riva'da bulunan devasa platoda çekilen dizi için hamam, han, kilise, cami ve kale gibi mekanlar kullanılıyor. Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğine sahip platoda çekilen dizi için 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

DİRİLİŞ OSMAN'IN KONUSU

Diriliş Osman dizisinin konusu, Osmanlı İmparatorluğu kurucu Osman Gazi'nin hayatı, kahramanlıkları ve düşmanları ile mücadeleleridir.

BURAK ÖZÇİVİT'İN PARTNERİ KİM OLACAK?

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar olacak. Aslıhan Karalar, dizide Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracak.

DİRİLİŞ OSMAN'IN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu tam olarak netleşmezken Burak Özçivit, Özge Törer, Aslıhan Karalar, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel gibi oyuncuların rol alacağı konuşuluyor. Bu isimlerden bazıları kesinlik kazansa da bir kısmının Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosunda olup olmayacağı netlik kazanmadı.