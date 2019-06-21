Diriliş PAOK

PAOK, Yunanistan Süper Ligi’nde 34 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluk, ligi yakından takip etmeyenleri şaşırtmış olabilir fakat dikkatli dinleyenler bu şampiyonluğun ayak seslerini geçen sezon duymuşlardır.



PAOK, 2017-2018 sezonunun 23. haftasına girilirken 52 puanla lider durumdaydı. Hemen arkasından 50 puanla AEK ve 46 puanla Olympiakos geliyordu. O hafta Olympiakos’u konuk edecek olan Selanik ekibi, kazanması halinde 33. yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için büyük bir avantaj elde edecekti.



Fakat olaylar hiç de PAOK taraftarının beklediği gibi gelişmedi. Değil maçı kazanmak o gün topa bile dokunamadılar. Üç puan alma hayalleri kurarken az kalsın ceplerindeki üç puandan oluyorlardı. PAOK taraftarlarının maç başlamadan sahaya attıkları konfeti rulolarından biri Olympiakos teknik direktörü Oscar Garcia’nın gözüne isabet etmiş ve maç başlamadan ertelenmişti. Maçın iptal olmasına sinirlenen ve bir daha oynanmayacağının farkında olan PAOK taraftarları stadyum dışında polisle çatışmış, çıkan olaylar sonucunda birçok taraftar yaralanırken bir polis memuru da hayatını kaybetmişti. Yunanistan Futbol Federasyonu yaşanan bu olaylara kayıtsız kalmadı ve PAOK’a üç puan silme ve iki maç seyircisiz oynama cezası verdi. PAOK’un yaptığı itirazlar sonucunda cezalar iptal oldu ve takım yarışın içinde kaldı. İki hafta sonra PAOK’un eline bir fırsat daha geçecek, 25. haftada Toumba Stadyumu’nda AEK’i ağırlayacaklardı.



O haftaya girilirken AEK 54 puanla lider, PAOK ise 52 puanla ikinci durumdaydı. PAOK, bu maçı kazanması halinde bitime beş hafta kala liderliği geri alacak ve yüksek ihtimalle şampiyonluğu göğüsleyecekti. Fakat olaylar yine PAOK taraftarlarının istediği gibi gelişmedi. Zaten bu karşılaşmada yaşanacakları kimse tahmin edemezdi.



Olympiakos maçından ağzı yanan taraftarlar, AEK maçına üfleyerek hazırlanmış olacaklar ki maç sorunsuz başladı. Büyük bölümü golsüz geçen karşılaşmanın 89. dakikasında PAOK bir gol bulmuş ve Yunan gazeteleri “PAOK şampi…” manşetini 33. yıl sonra sandıktan çıkarmışlardı. Nitekim uzun süren tartışmaların ardından ofsayt bayrağı kalkmış ve gazeteler daha basıma yollanmadan saha karışmıştı. Gazeteciler, daha önce hiç yapmadıkları türden bir haberle karşı karşıya kaldılar.



PAOK Başkanı Ivan Savvidis belinde silahıyla sahaya inmiş ve hakemleri ölümle tehdit etmişti. Başkanın sahaya inmesiyle canlarının güvenliğinden endişe duyan hakemler soyunma odasına gitmiş, iki saatlik bir beklemenin ardından da maçın ertelendiğini açıklamışlardı. Kısa sürede dünya gündemine oturan olayların ardından Ivan Savvidis hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve Yunanistan Süper Ligi süresiz ertelendi. Olaylı maç AEK lehine 3-0 tayin edildi ve üç hafta sonra yeniden başlayan lig, AEK’in şampiyonluğuyla noktalandı.



Kimilerine göre hakkın yerini bulduğu, taraftarlarına göreyse birtakım talihsizliklerin yaşandığı sezonda şampiyonluğun kapısından dönen PAOK, 2018-2019 sezonunda hedefine ulaştı. PAOK, Mircea Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu önderliğinde, oynadığı 30 maçın 26’sını kazaarak ve diğer dört maçı beraberlikle tamamlayarak namağlup şampiyon oldu. 2012 yılında Ivan Savvidis tarafından satın alınan ve yükselişe geçen PAOK, böylelikle sabıkalı başkanın büyük yatırımları sonucunda 34 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.



Peki belinde silahıyla sahaya dalan Ivan Savvidis kim?



Savvidis 1958’de Sovyetler Birliği’ne bağlı Gürcistan’da doğdu. Ailesi Trabzon göçmeni, yani kökenleri Pontus Rumları’na dayanıyor. 1980 yılında Rostov’da, günümüzde “Donskoy Tabak” adıyla bilinen tütün fabrikasında çalışmaya başlıyor Savvidis. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yapılan özelleştirmelerden payına düşeni alan Savvidis, daha önce işçi olarak çalıştığı fabrikada genel müdür oluyor. Fabrikanın başına geçtikten sonra Rus ordusuna sigara tedarik etmeye başlayan iş adamı, bunu para karşılığı değil de hediye usulü yapıyor.



Futbola ve futbolun getirebileceklerine ilgi duyan Savvidis, 2000’li yıllarda Rostov Futbol Kulübü’nün başkanı oluyor. Fakat iş dünyasındaki yükselişi bunlarla sınırlı kalmıyor. Bu süreçte siyasi ilişkilerini iyiden iyiye geliştiren Savvidis, 2003 yılında Putin’in Birleşik Rusya Partisi’nden milletvekili seçiliyor.



Yunanistan’daki ekonomik krizi fırsat bilen iş adamı, oradaki özelleştirmelerden de faydalanıyor ve SEKAP Tütün Fabrikası’nı satın alıyor. Bununla birlikte Avrupa’nın en önemli limanlarından biri olan Selanik Limanı’nı satın alan konsorsiyumun da içinde bulunan Savvidis, bu ekonomik darboğazda yaptığı yatırımlar sonucunda Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras’la yakınlaşıyor. 2017’de hükümetin desteğiyle medyaya el atarak, geçtiğimiz günlerde ülkemizde de gündeme gelen “Ethnos” gazetesinin başına geçiyor.



Savvidis, Rusya’da olduğu gibi Yunanistan’da da futbolu ihmal etmiyor. 2012 yılında PAOK’u satın alan iş adamı, kulübe hatırı sayılır miktarda yatırım yapıyor. Savvidis, yaptığı yatırımlar sonucunda takımını 34 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırıyor. Medyatik iş adamı, ülkenin genelinde sevilmese de Selaniklilerin ve PAOK taraftarlarının gözünde tabiri caizse tanrı konumunda.



Siyasi ilişkilerinin ve iş dünyasındaki başarılarının doğurduğu güçten, belinde silahla sahaya girme cesaretini alan Savvidis şimdilerde gözünü Güney Kıbrıs’a dikmiş durumda. Sabıkalı başkanın gelecekte ne tür eylemlerle gündeme geleceği merak konusu.

Kaynak: EuroSport.com