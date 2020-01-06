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Dirsekler masaya dayanmamalı !

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz konu ile ilgili bilgiler verdi..

06.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:24 Dirsekler masaya dayanmamalı !

Geçen hafta ayak ayak üstüne atılmayacak demiştik bu haftada dirseklerimizi masaya dayamayacağız diyoruz.

Özellikle masa başında çalışanlar , dirseklerini masaya yaslayanlar , ayakta yorulup desteği dirseklerinden alanlar …

Aman dikkat !

Peki uzun süre dirseklerimizi masaya yasladığımızda ne oluyor da aman dikkat diyoruz ?

Cevap çok net : Sinir sıkışması oluyor …

Dirsekte sinir sıkışması olarak tanımlanan kübital tünel sendromu, dirsek seviyesinde sinirin sıkışmasına bağlı olarak serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ile birlikte güç kaybına neden olur.

Eğer özellikle serçe ve yüzük parmağınızda uyuşmalar varsa bu dediklerim sizle için daha da önem arz ediyor.

Kübital tünel sendromu, zaman içinde hastanın elinde güç ve beceri kaybına neden olur o nedenle bu yazıyı önemseyip , dirsek dayarken 2 kere düşünmenizi istiyorum.

Dirsek dayamak , masa bası çalışanlarının sürekli dirseklerini masaya yaslaması, dirsekleri bir yere dayayıp destek almak , özellikle bacaklarında ağrı olan ev hanımlarının yemek yaparken dirseklerini tezgaha dayamaları ve bu tarz dirsekle bağlantılı basınç oluşturacak davranışlar tehlikelidir.

Uzun dönemde bu tarz davranışlar sinir sıkışması sonucu ile hastaların bizlere gelmesine sebep olmaktadır.

Bu tarz davranışlar zeminle kemik arasında kalansinirin ezilmesine neden olmaktadır.

Kemiğin yanında duran ve dış basıya açık olan ulnar sinirinde meydana gelen herhangi bir basınç sinirin işleyişini bozacak dereceye gelirse; dirsek, ön kol, el bileği ve parmaklarda uyuşukluk meydana gelir.Uyuşukluk hissine ağrı ve karıncalanma da eşlik eder.

Bu nedenle bu bölgeye uygulanan basınç doğrudan siniri etkiler. Ofiste/çalışma masasında otururken sürekli dirseğe dayanılması durumunda sinir üzerinde bir baskı meydana gelir. Bu baskı nedeniyle ağrı oluşabilir. uzun dönemde ağrılarhis kaybına doğru gidiyorsa dikkat! Hemen iyi birbeyin ve sinir cerrahına başvurmakta fayda var.


Ağrı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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