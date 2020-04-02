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DiRT Rally 2.0 ve Uncharted 4, Nisan Ayının Ücretsiz PS4 Oyunları Olacak

Sony Interactive Entertainment, bu ay PlayStation 4 sahiplerine sunulacak olan ücretsiz oyunları duyurdu. Aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, DiRT Rally 2.

02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:50
DiRT Rally 2.0 ve Uncharted 4, Nisan Ayının Ücretsiz PS4 Oyunları Olacak
Sony Interactive Entertainment, bu ay PlayStation 4 sahiplerine sunulacak olan ücretsiz oyunları duyurdu. Aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, DiRT Rally 2.0 ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu oyunlarını indirebileceksiniz.

Bir önceki nesilde faaliyete geçmiş olan PlayStation Plus servisi, her ay için seçilen oyunları ek bir ücret olmaksızın aboneler ile buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz senenin Mart ayına kadar PlayStation 3, PlayStation Vita ve PlayStation 4 servise dahilken, artık sadece PlayStation 4 sahipleri bu fırsattan yararlanabiliyorlar.

Geçtiğimiz hafta PlayStation Access Youtube kanalı üzerinde yaşanan bir kaza sonucu, bu ayın yeni PlayStation Plus oyunları sızmıştı. Bugün ise resmi duyuru gerçekleştirildi. US PlayStation Blog üzerinden yapılan duyuru ile DiRT Rally 2.0 ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Nisan ayının ücretsiz oyunları olacak.

DiRT Rally 2.0

Codemasters tarafından geliştirilmiş olan DiRT Rally 2.0, geçtiğimiz yılın Şubat ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Sonradan yayınlanan indirilebilir içerikler ile Almanya, Arjantin, Avustralya, Birleşik Devletler, Finlandiya, Galler, İspanya, İsveç, Monte Carlo, Polonya, Yeni Zelanda ve Yunanistan olmak üzere birçok farklı ülkeden onlarca pist içeriğine kavuşmuştu.

Bunların yanı sıra World RallyCross Supercars ile rallycross modu ve FIA World Rallycross Championship kapsamında sekiz farklı parkur, 1960'lı yıllardan 1980'li yıllara kadar uzanan, A, B ve R grupları olmak üzere tarihi ve 1990'lı yıllardan 2010'lu yılların sonlarına kadar uzanan modern ralli arabaları arasından seçim yapabiliyorsunuz.

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, 2007 yılında Nathan Drake ağabeyimiz ile atıldığımız maceralar dizisinin son bölümü oluyor. Geliştirilmesine Uncharted 3: Drake's Deception oyunun satışa sunulmasından sonra başlanan dördüncü ana oyun, hikayesi Uncharted: Drake's Fortune öncesinde başlasa da esas kısım üçüncü oyunun sonrasında geçiyor.

İrem şehrinde geçen maceradan sonra hazine avcılığı işinden emekliye ayrılan Nathan Drake, uzun zamandır kayıp olan ağabeyi Samuel Drake'in birden bire ortaya çıkması ile tekrardan zorlu bir maceraya yelken açmak zorunda kalıyor. Amaçları ise uzun zamandır kayıp olan Henry Avery'nin gizli hazinesinin yerini bulmak. Bu macerada kendilerine akıl hocası Victor Sullivan ve eşi Elena Fisher da eşlik ediyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Drake, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››DiRT Rally 2.0 ve Uncharted 4, Nisan Ayının Ücretsiz PS4 Oyunları Olacak - Haberler

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