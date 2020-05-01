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DIŞ DHA ? Almanya'da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı

DIŞ DHA ? Almanya'da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındıİskender GÜNGÖR Almanya (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethanelerin kapatılmasının ardından bir çok ülkedeki müslümanlar sosyal mesafe kuralına uyarak...

01.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:32
DIŞ DHA ? Almanya'da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı
İskender GÜNGÖR Almanya (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethanelerin kapatılmasının ardından bir çok ülkedeki müslümanlar sosyal mesafe kuralına uyarak Cuma namazı kılıyor. Almanya'nın Bielefeld kentinde 40 kişi sokakta, Cuma namazı kıldı.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ibadethanelerde toplu ibadetin yasaklanması, ülkede yaşayan Müslümanları farklı arayışlara zorladı. Almanya'nın Bielefeld kentinde yaşayan bir kişi belediyeye müracaat ederek, sokakta namaz kılmak için izin istedi. Müracaatı değerlendiren yetkililer, sosyal mesafe kuralına uyma ve 40 kişiyi geçmeme şartıyla namaz kılınmasına izin verdi. Durumu öğreneneler yanlarında getirdikleri karton ve seccadelerle boş meydanda Cuma namazı kıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 30 Nisan günü yaptığı açıklamada, sosyal mesafe ve getirilen hijyen kurallarına uymak şartıyla camilerin 1 Mayıs itibariyle açılabileceğini ifade etmişti. DIŞ DHA ? Almanya’da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, DHA, Güncel, Haber

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