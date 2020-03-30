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Diş dolgusunu yaptırmaya gitti, cezayı yedi

- Diş dolgusunu yaptırmaya gitti, cezayı yedi Sivas'ta diş dolgusunu yaptırmak için diş kliniğine giden 74 yaşındaki Ahmet Aydın, 65 yaş üstü kısıtlama kararına rağmen dışarı çıktığı için polis ekipleri tarafından para cezasına çarptırıldı Sivas'ta diş dolgusunu yaptırmak için diş kliniğine...

30.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:16
- Diş dolgusunu yaptırmaya gitti, cezayı yedi
Sivas 'ta diş dolgusunu yaptırmak için diş kliniğine giden 74 yaşındaki Ahmet Aydın, 65 yaş üstü kısıtlama kararına rağmen dışarı çıktığı için polis ekipleri tarafından para cezasına çarptırıldı
SİVAS - Sivas'ta diş dolgusunu yaptırmak için diş kliniğine giden 74 yaşındaki Ahmet Aydın, dışarı çıktığı için polis ekipleri tarafından para cezasına çarptırıldı
Edinilen bilgilere göre 74 yaşındaki Ahmet Aydın, düştüğü diş dolgusunu yaptırmak için Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan özel bir diş kliniğine gitti. Diş kliniği çalışanları Aydın'ı korona virüs önlemleri kapsamında kliniğe almayarak dışarıda beklemesi için uyardı. Bir süre dışarıda bekleyen Aydın, diş kliniğine girmek ısrarcı oldu. Bunun üzerine klinik çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Aydın'ı apartmandan dışarı çıkartarak 392 lira idari para cezası uyguladı. Daha sonra ekipler tarafından dışarı çıkmaması konusunda uyarılan Aydın'ı polis ekipleri evine bıraktı.
Ahmet Aydın, diş dolgusunu yaptırmak için kliniğe gittiğini ifade ederek, " Dişim sızladı, dolgum düştü. Onu yaptırmak için bir arkadaş istasyon caddesinde var dedi. Hemen buraya geldim. Çalışanlara sorunumu anlattım, onlarda bekleyin dedi" şeklinde konuştu. Diş dolgusunu yaptırmaya gitti, cezayı yedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Aydın, Aydın, Sivas, Polis, 3. Sayfa

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Diş dolgusunu yaptırmaya gitti, cezayı yedi
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