Diş Eti Hastalığı Şeker habercisi olabilir !

Günümüzde, en sık karşılaşılan hastalıklarından birisi de Şeker (Diyabet) Hastalığıdır.

Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabilecek şekilde 2 tiptir. Yapılan araştırmalar, Şeker hastalığının, kan şekerinin düzenlenmesinde görevli mekanizmalardaki bozukluk sebebiyle ortaya çıktığını göstermektedir. Bu durum ise tüm vücudu etkileyen, geniş çaplı sonuçlar ortaya çıkarır. Sık ve çok yemek yeme isteği (Polifaji), sık su içme isteği ve susuluk hissi (Polidipsi), sık tuvalete çıkma isteği (Poliüri) bu hastalığın en belirgin semptomlarıdır. Bu durum "3P" olarak adlandırılır. Yapılan güncel çalışmalar bu "3P" sin yanına dördüncüsünü de eklemiştir.

PERİODONTİTİS; Basit olarak diş eti hastalığı anlamına gelen Periodontitis diş eti ve çene kemiklerinde görülen hastalıktır. Genellikle bakteri kaynaklı oluşur. Ama Diyabet hastalığı da periodontitise sebep olur Diş etlerinde kemiklerde çekilme yaparak dişlerin desteğini yitirmesine sebep olur. Uzun süreli yaşanması halinde kemik seviyelerinde büyük kayıplar gözlenir. Diş eti hastalığı olan kişiler bu durumu diş hekimine danışmalıdır. Diş eti hastalığı hem Ağız sağlığı hem de Diyabet yani şeker hastalığının erken tanısında önemli bir yer tutar. Altı ayda bir yapılan diş kontrollerin, diş sağlığını garanti altına alınırken olası başka hastalıklar için de erken teşhis şansı olması bakımından çok faydalıdır.

Kaynak: Bültenler