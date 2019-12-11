"Diş eti hastalıkları kemik erimesine yol açabilir"

Periodontoloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Deniz Arslan, diş eti hastalıklarının diş etinin yok olmasına kadar gidebildiğini vurguladı. Durumun tedavi edilmediğinde ilerleyerek kemik erimesine yol açabileceğini söyleyen Arslan, "Sigara içenlerde, psikolojik stres altında olanlarda, ağız hijyeni çok kötü olanlarda sıklıkla görülür" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Arslan, diş etini etkileyen hastalıkların hemen her yaşta görülebileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu. Arslan, dişi değil dişi çevreleyen ve destekleyen dokuları etkileyen bir enfeksiyon hastalığı olduğuna dikkat çekerek "Periodontal yani diş eti hastalıkları bir veya birçok dişi etkileyebilen; çocuklarda, büyüme çağındaki bireylerde, erişkinlerde ve yaşlılarda görülebilen toplumdaki en yaygın kronik hastalıklardır. Genellikle ağrısız olarak ilerlediği için geç fark edilir" diye konuştu.

KANAMA VE AĞIZ KOKUSUNA DİKKAT

Diş eti hastalıklarının birçok çeşidi olduğuna değinen Arslan, şöyle devam etti: "Enfeksiyonun sadece diş etini etkilediği durumlar "gingivitis" olarak isimlendirilir. Gingivitisin belirtileri; kırmızı, şiş, parlak, yumuşak kıvamlı ve kolay kanayan diş etidir. Kanama en önemli belirtidir. Dişeti iltihabının kemiğe ilerlemesi ile meydana gelen duruma ise "periodontitis" denir. Periodontitisin belirtileri; diş etinde kanama, kırmızı-mavimsi-morumsu renk değişikliği, diş eti çekilmesi, diş eti büyümesi, dişlerde yer değiştirme, aralanma, uzama, sallanma, apse oluşumu, hassasiyet ve kötü ağız kokusudur."

DAHA ÇOK GENÇLERİ ETKİLİYOR

Arslan, daha az görülen ancak daha şiddetli seyreden agresif periodontitis'e ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Genç bireyleri etkileyen bu periodontitis tipi kalıtsal da olabilir. Bireyler sistemik olarak sağlıklıdır. Yerel ve yaygın olmak üzere 2 tipi vardır. Yerel tipinde diş eti ile ilişkili klinik belirtiler az ama cep derinliği ve kemik yıkımı ileri boyuttadır. Yaygın tipinde ise hem klinik belirtiler de fark edilebilir düzeydedir hem de kemik kaybı daha çok sayıda dişi etkilemiştir. Tedavisi kronik periodontitise göre daha zor ve karmaşıktır. Bazı durumlarda periodontitis; kan hastalıkları, metabolik hastalıklar, genetik hastalıklar ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalıkların ağız içi belirtisi olarak da görülebilir. Bu durumda hastanın doktoru ile konsülde edilerek tedavi yürütülür."

SİGARA ŞİDDETLİ AĞRILARI TETİKLEYEBİLİR

Doku ölümü oluşturan periodontal hastalıklara da değinen Arslan, "Dişler arasını dolduran üçgen şeklindeki diş etinin tepesinden başlayarak diş etinin yok olmasına (nekroz) ve tedavi edilmediğinde ilerleyerek kemik erimesine yol açan periodontal hastalıklardır. Sigara içenlerde, psikolojik stres altında olanlarda, ağız hijyeni çok kötü olanlarda, AIDS hastalarında daha sıklıkla görülür. Hastalar şiddetli ağrıdan şikayet ederler. Öte yandan diş etine batan yabancı maddeler diş etinde apse meydana getirir. İlgili bölgede kırmızı renk, şişlik ve hassasiyet vardır. İleri kemik erimesi olan ve tedavi edilmemiş vakalarda ise periodontal cep içindeki bakteri sayısının artması ile derin dokuları etkileyen periodontal apseler meydana gelir. Ağrı, şişlik, kırmızı - morumsu renk, kanama, cerahat akışı gibi belirtiler gösterir" diye konuştu.