Diş Fırçalarken Kaçınılması Gereken 10 Hata

DİŞ FIRÇASINI ÇOK UZUN SÜRE KULLANMAK

Tutarlı kullanımla (haftada yedi gün, günde iki kez)bir diş fırçasının ortalama ömrü yaklaşık üç aydır. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştirmeniz gerekir çünkü kıllar aşınmış ve yıpranmış olur. Yıpranmış veya kırılmış kıllar ağzınızı düzgün temizlemez. Kıllar esnekliklerini kaybettikten sonra diş fırçanızı değiştirin. Günlük kullanımdan birkaç ay sonra bakteri ve besin parçacıkları diş fırçası üzerinde birikmeye başlar. Her üç ayda bir diş fırçanızı değiştirdiğinizden emin olun.

DİŞLERİ YETERİNCE FIRÇALAMAMAK

Bir diş fırçalama seansı için önerilen süre iki dakikadır. Ortalama bir kişinin fırçalama zamanı sadece 45 saniyedir. 2 dakikadan kısa bir sürede hiçbir şey, diş macununuzdaki florürü, diş minesinin emmesine imkan tanıyamaz. Kısa süreli fırçalama yapıldığında genellikle ağzın bazı kısımları ihmal edilir. Önde inci gibi beyaz dişleriniz olabilir fakat dişlerinizin kenarları ya da ağzınızın arka bölgelerini de atlamamak gerekir. Süreyi uzatmanıza yardımcı olmak için zamanlayıcılarla birlikte elektronik diş fırçaları öneririm. Zamanlayıcınız yoksa, kronometre veya telefon kullanın.

DİŞLERİ FIRÇALADIKTAN SONRA AĞZI SU İLE DURULAMAK

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzını suyla çalkalamayın. Diş macununu tükürebilirsiniz ancak su karışıma girdiği anda diş macunundaki floridin verimi azalacaktır. Bazılarınız ağzınızı alışkanlıktan çalkalamak isteyecektir. Bu durumda ya bol bol tükürün veya ağız suları ile gargara yapın, gargarayı tükürün.

BANYODA DİŞ FIRÇASI SAKLAMAK

Muhtemelen hepimiz bu hatayı yapmaktayız. Tuvalet için sifon çekildiğinde klozetinizin içindekiler her yöne saçılır. Eğer banyonuzu başkalarıyla, özellikle de evdeki çocuklarla paylaşıyorsanız, bu daha önemli olacaktır. Diş fırçanıza bir kapak koymak bu riski azaltmanıza yardımcı olur. Diş fırçanızı banyonuzdan başka bir yerde, komodininizdeki veya ecza dolabınızın içindeki bir rafta saklamayı düşünün.

DİŞ İPİ KULLANMAMAK

Günlük diş ipi kullanmayı alışkanlık haline getirin. Diş fırçanızın ulaşmadığı yerlerde dişlerinizin arasındaki plağı çıkarmak için günde en az bir kez diş ipi kullanmak gerekir. Fırçalama ve diş ipi ile çıkarılmayan plak dişleriniz üzerinde sert kireçlenmiş tortulara dönüşür.

DİLİ TEMİZLEMEMEK

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra kötü nefes kokusunu önlemek ve bakterileri gidermek için dilinizi temizleyin. Bir dil temizleyicisi, fazla bakterileri dilinizden alır. Bunu yapmak istemiyorsanız, dil kazıyıcıya sahip bir diş fırçası alın. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra dilinizi temizlemek için sadece fırçanızın kıllarını da kullanabilirsiniz.

SERT KILLI DİŞ FIRÇASI KULLANMAK

Diş fırçanızın kılları çok sertse diş etlerinize zarar verebilir. Yumuşak veya orta sertlikte kıllı diş fırçaları kullanın. İhtiyacınız olan tek şey, dişlerinizin arasına sıkışmış gıda parçacıklarını çıkarmak için bir fırça. Yüksek bir kuvvetle kullanılan sert kıllı fırçalar dişlerinizi kaplayan koruyucu diş minesini aşındırabilir. Bu da soğuk bir şeyler içtiğinizde ağrı veren hassas dişlere sebep olur.

YANLIŞ FIRÇALAMA HAREKETLERİ YAPMAK

Dişlerinizi fırçalamanın doğru yolu, oval hareketlerle temizlemektir. Dairesel hareketler dişler arasındaki boşlukları temizlemede daha yumuşak ve etkilidir. Diş fırçası hem dişlere, hem de diş etlerine temas etmelidir. Ön üst ve alt dişlerin arkasını fırçalamak için diş fırçasını dikey olarak tutun ve fırçanın sadece ön yarısını kullanarak yumuşak ve yuvarlak hareketlerle bu bölgeleri fırçalayın. Fırçanızı her zaman 45 derecelik bir açıyla tutmalı ve kısa dairesel hareketlerle yapmalısınız. Kılların bu açıyla tutulması diş eti çizgisinin altında ve üstünde etkin temizlik sağlar. Dişler ve diş etleri arasını temizlemek için orta sıradaki kılları kullanın.

DİŞ FIRÇALAMA RUTİNİNİ DEĞİŞTİRMEMEK

Her gün farklı bir bölgeden başlayarak dişlerinizi fırçalayın. Böylece sona kalıp atlanan bölgelerin daha iyi fırçalanmasını sağlayabilirsiniz.

GÜNDE İKİ DEFADAN FAZLA DİŞ FIRÇALAMAK

Günde iki kereden fazla dişlerinizi fırçalamanıza gerek yoktur. Bazı insanlar günde üç veya dört kez fırçalamanın uygun olduğunu düşünüyor. Günde iki kereden fazla fırçalamak diş etlerinize zarar verebilir ve diş minesini aşındırabilir.

Kaynak: Bültenler