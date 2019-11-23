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Diş hekimi adayları önlüklerini giydi

Erzurum Valisi Okay Memiş, '22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nde, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen önlük giyme törenine katıldı.

23.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:30Diş hekimi adayları önlüklerini giydi
Erzurum Valisi Okay Memiş, '22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nde, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen önlük giyme törenine katıldı. Hekim adaylarına önlüklerini giydiren Vali Memiş, "Ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri ağız sağlığı, kişisel bakım. Buna çok önem vermek zorundayız" dedi.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi '22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nde 1. sınıf öğrencileri için önlük giyme töreni düzenledi. Konferans Salonunda yapılan programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dekanlar, öğretim görevlileri, sendika temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Memiş, diş hekimlerinin ve hekim adaylarının '22 Kasım Diş Hekimleri Günü'nü kutladığını söyledi.

Diş hekimliğinin el becerisi gerektiren bir meslek olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Diş Hekimliği ustalık isteyen bir iş. Yeteneğiniz gelişir mi? Gayret ettiğinizde, çok çalıştığınızda el beceriniz de gelişecektir. Özellikle hocalarınızdan gördükçe bu yöndeki becerinizi geliştireceksiniz. Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi kadrosunu çok başarılı buluyorum. Onlardan çok şey öğreneceksiniz" şeklinde konuştu.

Vali Memiş ayrıca üniversitenin dışardan gelen öğrencilerine kayak yapmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Memiş ve protokol tarafından öğrencilere önlükleri giydirildi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Okay Memiş, Güncel

Kaynak: İHA

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