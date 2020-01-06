Haberler » Güncel » Diş hekimi, kendini astı - Haber

Diş hekimi, kendini astı

OSMANİYE'de diş hekimi Aykut P. (27), evinin teras katında, kendini asarak yaşamına son verdi.

06.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:39 Diş hekimi, kendini astı

OSMANİYE'de diş hekimi Aykut P. (27), evinin teras katında, kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi Türkmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Evlerinin teras katına çıkan yakınları, Aykut P.'yi ipe asılı bulup, indirdi. verilmesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, genç diş hekiminin yaşamını kaybettiğini belirledi. Aykut P.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



İskender, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:59   Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı - Haber
11:58   DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber
11:58   TOPKAPI ALT GEÇİDİNİ SU BASTI - Haber
11:58   Ayaş-Ankara Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor - Haber
11:53   Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
09:35   "Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi - Haber
08:39   İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
22:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Haber
6.01.2020 12:03:03