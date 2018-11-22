22 Kasım 2018 Perşembe 15:53



22 Kasım 2018 Perşembe 15:53

Kırklareli'nde Diş Hekimleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Diş Hekimleri Kırklareli İl Temsiliğince Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Temsilcisi Yasemin Ertaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunun ardından açıklamada bulunan Ertaş, Diş Hekimleri Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.Ağız ve diş sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Ertaş, toplumda ağız ve diş sağlığı farkındalığını arttırmak, koruyucu diş hekimliğine dikkat çekmek, diş hekimliği hizmetlerine ilişkin kamuoyu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.Ağız diş sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan önce koruyucu önlemlerle engellenmesi gerektiğini belirten Ertaş, "Hastalıklar açığa çıktığında ise hızlıca tedavi edilmesine yönelik yöntemlerin ve sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak. Sağlık camiasının vazgeçilmez bir parçası olan tüm diş hekimlerimizin dünya diş hekimleri günü kutlu olsun." diye konuştu.