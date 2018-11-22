Edirne
'de Diş Hekimleri Günü nedeniyle tören düzenlendi. Atatürk
Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra İstiklal Marşı okundu.
Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Haluk Çaylı
, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl aynı tarihte Diş Hekimliği Günü'nü kutladıklarını belirtti.
Son yıllarda üst üste Diş Hekimliği Fakültelerinin açıldığını vurgulayan Çaylı, "Öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar olmuştur. 2002 yılında 19 olan Diş Hekimliği Fakültesi sayısı, bugün 86'ya çıkmıştır. Önlem alınmaz ise önümüzdeki 10 yıl içinde işsiz diş hekimleri ve mesleğinin dışında alanlarda çalışan diş hekimleriyle karşı karşıya gelinmesi kaçınılmaz olacaktır." dedi.
22 Kasım 2018 Perşembe 16:11