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Diş hekimleri hünerlerini sergiledi

Aydın Diş Hekimleri Odası, "Sanatçı Eller Klinik Dışında" adlı karma sanat sergisini Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın katılımı ile açtı.

14.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:26Diş hekimleri hünerlerini sergiledi
Diş Hekimleri Odası, "Sanatçı Eller Klinik Dışında" adlı karma sanat sergisini Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın katılımı ile açtı.

Vali Yazıcıoğlu Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide Gökhan Büyükçoban, Hatice İrik, Maide Nur Korkusuz Akkuş, Orhan Açıkgöz, Rüştü Kirman, Serpil Çakır Kocaevli, Şefaattin Gönel, Şirin Yaylalı Altuntaş, Turan Özün, Umur Çetin ve Ünal Kırtosun heykel, yağlı boya, su altı çekimleri ile sanatseverlere eserlerini sunuyor.

Sergi açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Güzel ilçemizde bu şekilde etkinlikler ve faaliyetler görmek beni çok mutlu ediyor. Son yıllarda artan sanatsal faaliyetlerle Efeler'de sanat gelişiyor. Sizlerde diş hekimleri olarak sanata olan ilginizle bu denli güzel eserler çıkartarak sanata katkıda bulunuyorsunuz. Bu çok önemli ve anlamlı. Bilmenizi isterim ki Efeler Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacağız" dedi.

Sergi bir hafta süre ile 20 Kasım 2019 Çarşamba gününe kadar kapısını sanatseverlere açık tutacak. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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