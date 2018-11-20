Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlük Giydi

Uşak
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlük giydi.
Bir Eylül
Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan
Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 91 öğrenci önlüklerini giydi.
Törende konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencilere başarılar dilerken çok kitap okumalarını öğütledi.
Hızla değişen dünyaya ayak uyduran başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Rektör Savaş, şöyle konuştu:
"Eğer gelişmeleri takip etmezsek yürüyenlerin koşanlara yetişemediği gibi biz de diğerlerine yetişemeyiz. Hepimizin birer hedefi olması gerekiyor. Bu süreç içerisinde bir takım zorluklarla karşılaşacaksınız. Zorluklar sizi hiç bir zaman yıldırmasın. Her zorluğun içinde bir ümit olduğunu unutmayınız. Hiç bir zaman karamsarlığa düşmeyin. Bugün beyaz önlük giydiğiniz gibi mezun olduğunuzda da sizi mezuniyet cübbelerinizle sizi Türkiye
'nin dört bir yanına diş hekimi olarak yollamak istiyoruz."
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Artunç, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 91 öğrencinin eğitime başladığını söyledi.
Konuşmaların ardından Rektör Savaş, öğrencilerden Aleyna Sargın ve Elif Aydoğdu'ya beyaz önlüklerini giydirdi.
Rektör,Uşak