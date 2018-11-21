Diş Hekimliği Öğrencileri Beyaz Önlük Giydi

Bingöl Üniversitesi
(BÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi. Rektör
Prof. Dr. İbrahim Çapak, rektörlük binasında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, diş hekimliği fakültesine bu yıl öğrenci alındığını belirterek, kendilerine emanet edilen öğrencileri en iyi şekilde yetiştireceklerini söyledi.
Öğrencileri nitelikli bir şekilde ailelerine ve topluma faydalı olacak şekilde hazırlama gayreti içinde olduklarını belirten Çapak, şöyle dedi:
"İlahiyat fakültemizin temelini atmıştık, onun inşaatı da devam ediyor. Veteriner fakültemize büyük güç verecek hayvan hastanemizin inşaatı çok da hızlı ilerliyor. O da sadece Bingöl için değil bütün bölgeye hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip. Bilimsel başarıya daha fazla odaklanacağız. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte Bingöl Üniversitesini daha ileriye taşıyacağız. Bugün burada önlük giyerek meslek hayatlarının önemli adımlarından birini atan öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Konuşmanın ardından 32 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.
Bingöl Üniversitesi,Bingöl
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:44