Diş Hekimliği Öğrencileri Önlüklerini Giydi

Karabük
Üniversitesinde (KBÜ) bu yıl ilk defa öğrenci alımına başlanan diş hekimliği fakültesinde birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.
KBÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül
, törende yaptığı konuşmada, Türkiye
'yi gerçek manada seven, kendisine verilen görevleri hakkıyla yerine getirmeye çalışan, bu uğurda dürüst, bayrağının ne olduğunu bilen, vatanın ne olduğunu bilen, vatansız kalındığında yaşanacak zorlukları çok daha iyi bilen bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
KBÜ'nün uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini de dile getiren Kürtül, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın gönül coğrafyamız dediği 80'e yakın ülkeden öğrencileri biz burada ağırlıyoruz. Bunların içerisinde diş hekimliği fakültesinde de öğrenci olan arkadaşlarımız var. Karabük Üniversitesinin gerçekten vizyonu, ülkenin çok daha dışına taşmış, bu yoğunluğun bu iş yükünün tek bir amacı var. Ülkemizi mesleki anlamda kalkındırmak, en yukarıya çıkartmak."
Kürtül, diş hekimliği fakültesinin üniversitelerinin yeni bir akademik birimi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Diş hekimliği olarak yeniyiz ama mesaimizin 24 saatinden daha fazla olduğu bir anlayışla biz çalışmaya devam ediyoruz. Kendi imkanlarımızı, kendi profesyonel bilgilerimizi size aktarma adına çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biz Karabük Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerimizin sadece Edirne
'den Kars
'a değil gönül coğrafyamızda ülkemizin, devletimizin görev verdiği her yerde canla başla çalışarak kendi mesleğini icra edip hizmet aşkıyla dolan bir diş hekimi yetiştirme gayreti içerisindeyiz."
Konuşmanın ardından fakülte öğrencileri beyaz önlük giydi.
Kürtül,Karabük
07 Aralık 2018 Cuma 20:26