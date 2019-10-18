Dış pazarlara açılma konusunda kararlı olan

İş geliştirme konusunda uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Sinan Baştaş, Apsiyon'da Chief Strategy Officer (Strateji Direktörü) olarak göreve başladı. Baştaş, Apsiyon'un stratejisini, yeni yatırım dönemini başarıyla tamamlamak, yurt içi faaliyetleri geliştirecek açılımlar yapmak ve global pazarlara açılmak üzerine kurguladıklarını açıkladı.

Sinan Baştaş'ın CSO olarak ekibe katılmasıyla birlikte, yeni yatırım dönemi için kolları sıvayan Apsiyon, bu seride fintech ve proptech alanına yoğunlaşmış kurumsal fonlar ve yatırımcılarla buluşmayı hedefliyor. Sinan Baştaş, "Apsiyon'un bugüne kadar sergilediği müthiş performansı potansiyel yatırımcılara aktaracağız ve bu performansın yakın geleceğe nasıl yansıyacağını bir çerçeveye oturtacağız" dedi. 2010 yılında temelleri atılan, şirketleştiği 2012 yılında ilk yatırımını almayı başaran Apsiyon, bugüne kadar 3 turda yaklaşık 5,5 milyon dolar kaynak sağladı.

"1,5 MİLYON KİŞİYE SADECE BİR TIK UZAKTAYIZ!"

Apsiyon'un özellikle müşteri odaklı yaklaşımıyla faaliyet alanında öncü markalardan biri olduğunu vurgulayan şirketin yeni CSO'su Sinan Baştaş, açıklamalarına şöyle devam etti: "Globalleşme ve teknolojiyle geldiğimiz noktada; tüketici her şeyi, anında ve kolay yapmak istiyor. Hizmeti sunan olarak görevimiz, tanımladığımız ihtiyaçları öncelendirmek ve en doğru platformda kullanıcılarımızla buluşturmak. Bugün mevcut müşteri portföyümüz ile 1,5 milyondan fazla kişiye bir 'tık' kadar uzaktayız. Apsiyon olarak bu kitleye sunabileceğimiz onlarca hizmet var. Yakın zamanda site yöneticilerine Nesnelerin İnterneti alanında yeni hizmetler sunmaya başladık. Bakım yönetimi, uzaktan sayaç okuma ve entegre güvenlik sistemleri, hayata geçirdiğimiz otomasyon odaklı en yeni projeler. Site sakinlerine ise ev hayatı içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri en kritik noktalarda çözümler üretmeye çalışıyoruz. Apsiyon Life ile temizlik, tesisat, market alışverişi, sigorta gibi ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunacağız. Apsiyon platformu üzerinden bu kitlenin her türlü faturasını ödemesine imkan vereceğiz."

SATIN ALMALAR DA GÜNDEMDE

Amaçlarının en iyi hizmeti ve en uygun ürünleri sunan iş ortaklarını Apsiyon çatısı altında toplamak olduğunu dile getiren Sinan Baştaş, "Şirketimiz yöneticileri ile buradaki girişimlerimizi sürekli değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeler arasında, farklı alanlarda satın almalar da gündemimizde olacak" dedi.

AVRUPA'YA SERVİS VERECEK

"Ülkemiz yıllarca Batı'dan öğrenip Doğu'ya pazarlamaya çalıştı" diyen Sinan Baştaş, "Sonunda o kadar iyi öğrendik ki, birçok ürün ve hizmette hem kalitemiz hem de maliyetteki avantajımızla Avrupa'ya servis verir konuma geldik" ifadelerini kullandı.

Halen Avrupa'nın birçok pazarında Apsiyon kadar pratik, uygun ve esnek hizmet verebilen bir toplu konut yönetim yazılımı olmadığına dikkat çeken Baştaş, şunları kaydetti: "Ana pazarımızda gösterdiğimiz başarıyı yurt dışına taşımalıyız. İnternet kullanım oranı, gayrimenkul pazarı büyüklüğü bazında ciddi seviyelere ulaşmış birçok ülke belirledik ve bu pazarlarda halen proptech bakir bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Biz en kısa zamanda bu pazarlara açılmak istiyoruz. Bu atılımı gerçekleştirmek için takımımızı genişletecek ve platformumuzu pazarlama, muhasebe, ticaret ve hukuk alanlarında hedef pazarlarla bağdaştıracağız."

Koç Lisesi'nden 2002 yılında mezun olduktan sonra eğitimine Amerika'da devam eden Sinan Baştaş, ekonomi ve fransızca üzerine lisans öğrenimini 2006 yılında Northwestern Üniversitesi'nde tamamladı. Kariyerine New York'ta finansal haber, analiz ve veri ajansı Mergermarket Grubu'na ait Wealthmonitor ve Debtwire şirketlerinde analist olarak başlayan Baştaş, sektörel yatırım raporları ve şirket analizleri hazırlamakla sorumlu oldu. Mergermarket'teki görevlerine ek olarak 2007-2010 yılları arasında online sanat ve kültür evi artandseek'e kurucu ortak olarak girişimciliğe adım attı. 2010 yılı itibariyle Türkiye'ye dönen Baştaş bir süre tekstil üzerine faaliyet gösteren aile şirketlerinde görev aldıktan sonra Güney Kore'nin en büyük holdinglerinden biri olan SK Group'un Türkiye ofisinde İş Geliştirme Müdürü oldu. 2013-2018 yılları arasında Kibar Holding'te strateji ve iş geliştirme alanında çalışan, son olarak Sabancı Holding Çimento Grubu İş Geliştirme Direktörlüğü görevini üstlenen Sinan Baştaş, ağustos ayı itibarıyla CSO unvanıyla Apsiyon ailesine katıldı.