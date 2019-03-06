Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu' Başlıyor

Altınbaş Üniversitesi ve BİLGESAM ortaklığında düzenlenecek 3. Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu 13-17 Mart tarihlerinde başlıyor.
Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe
kampüsünde gerçekleşecek Dış Politika ve Güvenlik Kış Okulu, Türk dış politikasını tüm yönleriyle ele alırken, aynı zamanda politika yapım sürecindeki aktör ve kurumlar ile Türkiye
'nin bölgesel ve küresel güçlerle olan ilişkisini de inceleyecek. Programda ayrıca Orta Doğu
, Karadeniz
ve Güney Kafkasya
bölgelerinde güvenlik gibi alt başlıklar da ele alınacak. Kış Okulu'nda, kritik konumuyla çok stratejik ve akılcı bir dış politika izlemesi gereği bulunan Türkiye için alternatifleri tartışılacak. - İstanbul
Gayrettepe, Türkiye, Güncel
Kaynak: DHA