Diş teli fiyatları ve tedavisi ile ilgili merak edilenler

Diş Telleri Neden Kullanılmalıdır?

Diş tellerinin kullanım amacı diş sırası bozukluklarıdır diyebiliriz. Bazı sert çarpmalar, çürükler ve birçok sebepten dişlerimizin doğal sırası bozulmaktadır. Bu durumda da dişleriniz dışarıdan itici gözükebilir. Sosyal yaşantınızda sorunlar yaşamamak ve özgüven problemlerini hayatınızın yakınından dahi geçirmemek için diş teli kullanmalısınız.

"Peki Diş Teli Takarken Canım Acır Mı?"

Endişelenmenize hiç gerek yok. Diş teli ağzınıza yaklaşık 20 dakika gibi kısa bir sürede yerleştirilir ve hiçbir rahatsızlık hissetmezsiniz. Takıldıktan birkaç gün için biraz garip hissedebilirsiniz. Ancak kısa bir sürede alışacağınızdan eminiz.

Diş Tellerinin Ağızdaki Hissiyatı Nasıldır?

Diş tellerinin ağzınızdaki tek hissiyatı aslında bir miktar metal fazlalıktır. Ancak bu ağırlık ağzınızda ağrıya yol açmaz. Diş teli taktırdığınız 1 hafta içerisinde yiyecekleri ısırırken hassasiyet hissedebilirsiniz ve bir miktar ağrı yapabilmesi mümkündür. Ağrı yaşadığınızda bunu diş hekiminize bildirdiğiniz taktirde size ağrı kesici tavsiyesinde bulunacaktır. Yani tedavi sonrası olabilme ihtimalli ağrı, kısa süre sürer ve bu ağrı kısa sürede yok olabilir. Özellikle diş teli tedavisi gerçekleştikten bir süre sonra hasta diş tellerinin varlığını dahi unutur.

Yenmemesi Gereken Neler Var?

Diş tellerinizi korumak amaçlı katı, yapışkan ve asitli şeylerden kaçınmanız bütün diş hekimleri tarafından ısrarla söylenir. Bu üç duruma dikkat ettiğiniz taktirde hiçbir sorun yaşamayacaksınız.

Diş Telleri Dişleri Çürütür Mü?

Diş telleri yapısal bakımdan asla diş çürüğüne yol açmaz. Ancak diş sağlığınıza dikkat etmediğiniz taktirde diş ila diş telleri arasında bulunan boşlukta bakteriler ve yemek artıkları diş çürüklerine neden olabilir. Kısaca "Diş teli kullandım, dişlerim çürüdü" olayındaki dişlerin çürüme nedeni aslında diş tellerinden değil, hastanın diş tellerine ve dişlerine gereken temizliği uygulamamasından kaynaklanır.

Ne Sıklıkla Randevuya Gitmem Gerekir?

Randevu vakitleri genel olarak hastanın durumuna göre belirlenir. Ortalama bir diş teli kullanan hastaya 2 ila 4 hafta aralığında bir süreçte kontrol için randevu verilir. Bu süreç özel durumlar neticesinde artma ve azalma gösterebilir.

Tedavi Bittikten Sonra Dişlerimde Diş Teli İzi Kalır Mı?

Hekim diş tellerini çıkartırken diş yüzeyinizde yapışkan madde kalacaktır. Ancak diş telini çıkarttıktan hemen sonra hekiminiz yapışkan maddeleri özel maddelerle çıkartır. Bu yapışkan maddeyi çıkartma işleminde hiç bir acı hissetmezsiniz ve işlem sonrasında diş tellerinden bir iz dahi kalmaz.

Ortodontik Tedavi Ne Kadar Sürer?

Tedavi süresi her hastanın problemine göre değişkenlik gösterir. Bu süreç 8 ila 30 ay arasında değişkenlik gösterebilir. Ancak bir hastanın ortalama diş teli kullanma süreci 12-24 ay arasında değişim göstermektedir.

Diş Telleri Çıkarıldıktan Sonra Dişler Tekrar Bozulur Mu?

Dişler, diş teli çıkarıldıktan sonra eski pozisyonuna dönmek ister. Ancak bu durumun çözümü vardır. Belirli apareyler sayesinde dişlerinizin eski durumuna dönmesi engellenir. Bu apareyler dişlerinizi diş telinin sabitlediği pozisyonda tutmak için tasarlanmıştır. Aparey kullanırken hiçbir acı yaşamazsınız. Ancak bu apareyler belirtilen süreçte kullanılmazsa bir süre sonra dişler eski haline dönebilir.

Diş Teli Fiyatları Pahalı Mıdır?

Ücretin tam fiyatını belirlemek için hastanın muayene edilmesi gerekmektedir. Ancak normal bir diş tellerinin fiyat aralığı olarak 4.000 Türk lirası ile 8.000 Türk lirası arasında çeşitlendirilmesine ve hastanın durumuna göre değişiklik göstermektedir. Diş teli fiyatları hakkında dişlerinizdeki soruna göre fiyat veren Alpdent'in diş teli fiyat hesaplama aracı için tıklayınız.