Dış ticaret açığı Mart ayında 5.4  milyar dolar

Türkiye 'nin dış ticaret açığı Mart ayında 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dış ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 6.76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71.3 ve Ocak-Mart döneminde de yüzde 76.9 olarak gerçekleşti.

Mart ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 17.8 düşüşle 13 milyar 426 milyon dolara geriledi ve son 12 aylık ihracat ise yüzde 0.4 artışla 179 milyar 98 milyon dolar olarak hesaplandı.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Almanya, ABD ve Çin aldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm dünyayı, hem insan hayatı hem de sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle, başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemlerindeki araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması, AB ülkelerinde görülen talep daralmaları ve sipariş iptalleri, Mart ayı ihracatımızda beklenen düşüşün ana nedeni olmuştur" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA