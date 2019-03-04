Dış Ticaret Açığı Şubat'ta Yüzde 69.58 Azaldı

Kaynak: DHA

İhracat Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.71 artarken, ithalat yüzde 18.7 azaldı ve dış ticaret açığı da aynı dönemde yüzde 69.58 düşüşle, 1 milyar 849 milyon dolara geriledi.Ticaret Bakanlığı'nın Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre;İhracat, yüzde 3.71 artarak 14 milyar 312 milyon dolar,İthalat, yüzde 18.7 azalarak 16 milyar 161 milyon dolar veDış ticaret hacmi, yüzde 9.52 azalarak 30 milyar 474 milyon dolar oldu.Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Şubat ayındaki 6 milyar 78 milyon dolar düzeyinden, yüzde 69.58 düşüşle 1 milyar 849 milyon dolara geriledi. - İstanbul