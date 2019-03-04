Dış Ticaret Açığı Şubat'ta Yüzde 69.58 Azaldı (2)

Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.71 artarken, ithalat ise yüzde 18.7 azalmasıyla, dış ticaret açığı yüzde 69.58 düşüşle, 1 milyar 849 milyon dolara geriledi. Ticaret Bakanlığı
'nın Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat
, yüzde 3.71 artarak 14 milyar 312 milyon dolar,
İthalat, yüzde 18.7 azalarak 16 milyar 161 milyon dolar ve
Dış ticaret hacmi, yüzde 9.52 azalarak 30 milyar 474 milyon dolar oldu.
Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Şubat ayındaki 6 milyar 78 milyon dolar seviyesinden, yüzde 69.58 düşüşle 1 milyar 849 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Şubat ayındaki yüzde 69.4'ten, yüzde 88.6'ya yükseldi.
Yıllak bazda ihracat yüzde 6.7 artışla 178 milyar 248 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10.87 azalışla 221 milyar 453 milyon dolar oldu.
Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat 6 milyar 795 milyon dolar ile hammadde (ara mallar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 5 milyar 715 milyon dolarla tüketim malları ve 1 milyar 748 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları grupları takip etti.
Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat 12 milyar 232 milyon dolarla hammadde (ara mallar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 2 milyar 352 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları ve 1 milyar 511 milyon dolarla tüketim malları grupları izledi.
2019 yılı Şubat ayında en çok ihraç edilen 2 milyar 192 milyon dolarlık motorlu kara taşıtlarını, 1 milyar 411 milyon dolarlık kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 887 milyon dolarlık demir ve çelik ihracatı izledi.
Şubat ayında en çok ithal edilen 3 milyar 393 milyon dolarlık mineral yakıtlar, mineral yağları, 1 milyar 616 milyon dolarlık kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 1 milyar 149 milyon dolarlık elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları ithalatı izledi.
En fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 335 milyon dolar ile Almanya
olurken, bu ülkeyi sırasıyla 890 milyon dolarla İngiltere
ve 847 milyon dolarla İtalya
izledi.
En fazla ithalat yapılan ülke 1 milyar 630 milyon dolarla Rusya
olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 452 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 411 milyon dolarla Çin
izledi.
İhracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok 9 milyar 284 milyon dolar ile 'Mal Mukabili Ödeme' ile yapılırken, bu ödeme şeklini 1 milyar 613 milyon dolarla 'Peşin Ödeme' ve 1 milyar 803 milyon dolarla 'Vesaik Mukabili Ödeme' izledi.
İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat 9 milyar 174 milyon dolarla 'Mal Mukabili Ödeme' ile yapılırken, bu ödeme şeklini 3 milyar 965 milyon dolarla 'Peşin Ödeme' ve 1 milyar 250 milyon dolarla 'Bedelsiz' izledi. - İstanbul
İhracat, Ekonomi
Kaynak: DHA