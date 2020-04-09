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Dış Ticaret Beklenti Anketi Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi yapılamadı.

09.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:44
Dış Ticaret Beklenti Anketi Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi yapılamadı.
Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, resmi istatistik programı kapsamında Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından 3'er aylık dönemler halinde yapılan Dış Ticaret Beklenti Anketi, katılımın yetersiz olması sebebiyle bu dönemde gerçekleştirilemedi.
Bu nedenle, bugün açıklanması beklenen Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlanamayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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