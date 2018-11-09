Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" Tamamlandı

Trabzon
, Artvin
, Hopa
ve Rize
'de düzenlenen "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri"nin tamamlandığı bildirildi. Doğu Karadeniz
İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı
, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Koordinatörlüğünde Artvin, Hopa, Rize ve Trabzon'da ki "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri"nin tamamlandığı belirtildi.
Seminerlerin sırasıyla 7 Kasım'da Hopa'da, 8 Kasım'da Rize'de, son olarak 9 Kasım da Trabzon'da ihracatçıların yoğun katılımı ile tamamlandığı aktarılan açıklamada şöyle denildi:
"Programda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden Dış Ticaret Uzmanı Ayşe Banu Öncan, ihracatta sağlanan devlet yardımları desteklerinden uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi, UR-GE desteği, pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, pazar araştırması ve yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi hakkında, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzmanı Nurdan Çamlıbel Aydın
, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları konularında ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Kenan Çelik
ise gümrük mevzuatı uygulamaları konularında bilgilendirme yaparak katılımcıların sorularını cevapladılar. Toplamda 3 il 1 ilçede gerçekleştirilen eğitim seminerlerine bölgemizden 250 ihracatçı firma katılım sağladı."
Açıklamada ayrıca, bölgede dış ticaret bilgi alt yapısının kuvvetlenmesi amaçlı benzeri eğitim seminerlerine devam edilmesinin planladığı da kaydedildi.
Artvin,Trabzon