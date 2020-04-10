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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2020 şubat döneminde yüzde 1,4 azaldı.

10.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:09
Dış ticaret endeksleri açıklandı
İhracat birim değer endeksi 2020 şubat döneminde yüzde 1,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5 artarken, yakıtlarda yüzde 8,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,0 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 arttı

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 21,6 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 6,1 azaldı

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,0, yakıtlarda yüzde 13,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 15,3 arttı

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 51,9, yakıtlarda yüzde 1,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ocak ayında 171,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 azalarak, 2020 Şubat ayında 162,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Şubat ayında 153,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 artarak, 2020 Şubat ayında 153,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ocak ayında 141,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,2 azalarak, 2020 Şubat ayında 138,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Şubat ayında 111,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 15,4 artarak, 2020 Şubat ayında 128,5 oldu.

Dış ticaret haddi 2020 yılı Şubat ayında 106,8 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Şubat ayında 101,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,1 puan artarak, 2020 yılı Şubat ayında 106,8 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İhracat, Ekonomi
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