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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2020 şubat döneminde yüzde 1,4 azaldı.

10.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:10
Dış ticaret endeksleri açıklandı
İhracat birim değer endeksi 2020 şubat döneminde yüzde 1,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5 artarken, yakıtlarda yüzde 8,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,0 azaldı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,1 ARTTI
İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,7 ve yakıtlarda yüzde 21,6 azaldı.
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6,1 AZALDI
İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,0, yakıtlarda yüzde 13,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,5 azaldı.
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 15,3 ARTTI
İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 51,9, yakıtlarda yüzde 1,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,5 arttı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,1 AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ocak ayında 171,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 azalarak, 2020 Şubat ayında 162,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Şubat ayında 153,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 artarak, 2020 Şubat ayında 153,9 oldu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,2 AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Ocak ayında 141,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,2 azalarak, 2020 Şubat ayında 138,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Şubat ayında 111,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 15,4 artarak, 2020 Şubat ayında 128,5 oldu.
DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI ŞUBAT AYINDA 106,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Şubat ayında 101,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,1 puan artarak, 2020 yılı Şubat ayında 106,8 oldu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İhracat, Güncel
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