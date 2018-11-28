Dış Ticaret Pazarlama Eğitimi Alan Kobi'ler Sertifikalarını Aldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:15



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:15

Vali Ali Hamza Pehlivan, COSME Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprıse Europe Network) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliği ile düzenlenen eğitim programının sertifika törenine katıldı.Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında yapılan törene katılan Vali Pehlivan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir süre görüştükten sonra belge törenin yapılacağı salona geçti.Vali Pehlivan, Dış Ticaret ve Pazarlama Eğitmeni Göksel Bulut'tan KOBİ'lerle uluslararası pazarlama ve pazar payını artırma gibi konularda bilgi alışverişinde bulundu.Bayburt'ta faaliyet gösteren KOBİ'lere yönelik verilen bu dış ticaret eğitimin onların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracağına dikkat çeken Vali Ali Hamza Pehlivan, "Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve COSME Avrupa İşletmeler Ağı Programı kapsamında eğitime katılan KOBİ'ler bu program kapsamında dış ticarette pazar araştırması, hedef ülke tespiti, müşteri bulma tekniği ve finansal destek gibi bir çok konuda bilgilerini artırmıştır. Bu eğitime katılanları kutluyor, işlerinde başarılar diliyorum" dedi.Eğitimini tamamlayan KOBİ temsilcilerine sertifikalarının verilmesinin ardından program sona erdi. - BAYBURT