Dış ticaret ve iç piyasa denetçileri tek çatıda birleşti

Ticaret Bakanlığı, dış ticarete konu olan ürünlerin kalite ve güvenliğini denetleyen kadrolar ile bakanlığın sorumluğundaki ürünleri iç piyasada denetleyen personelini "Ticaret Denetmeni" unvanıyla tek çatı altında birleştirdi.

Kaynak: Dunya.com