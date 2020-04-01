Dış ticaret ve iç piyasa denetçileri tek çatıda birleşti
Ticaret Bakanlığı, dış ticarete konu olan ürünlerin kalite ve güvenliğini denetleyen kadrolar ile bakanlığın sorumluğundaki ürünleri iç piyasada denetleyen personelini "Ticaret Denetmeni" unvanıyla tek çatı altında birleştirdi.
01.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:36
Ticaret Bakanlığı, dış ticarete konu olan ürünlerin kalite ve güvenliğini denetleyen kadrolar ile bakanlığın sorumluğundaki ürünleri iç piyasada denetleyen personelini "Ticaret Denetmeni" unvanıyla tek çatı altında birleştirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi