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Dış ticarete Kovid-19 etkisi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ticarette beklenen olumsuz etkisinin görülmeye başlandığını belirterek, "Mart ayında ihracatımızdaki gerilemede, en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa'daki yavaşlamadan...

02.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:30
Dış ticarete Kovid-19 etkisi
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ticarette beklenen olumsuz etkisinin görülmeye başlandığını belirterek, "Mart ayında ihracatımızdaki gerilemede, en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa 'daki yavaşlamadan ötürü talep daralması ve komşu ülkelerimizle gümrük kapılarında karantina önlemleriyle yaşanan aksaklıkların etkisini görüyoruz." ifadesini kullandı.
Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı geçici dış ticaret verilerine göre, ihracatın yüzde 17,8 azalarak 13,4 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 3,1 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı.
Zeytinoğlu, ihracattaki gerilemede yeni tip koronavirüs salgınının etkisinin görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının küresel ticarette beklenen olumsuz etkisini görmeye başladık. Mart ayında ihracatımızdaki gerilemede, en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa'daki yavaşlamadan ötürü talep daralması ve komşu ülkelerimizle gümrük kapılarında karantina önlemleriyle yaşanan aksaklıkların etkisini görüyoruz. En fazla ihracat yaptığımız ülke olan Almanya'ya mart ayında ihracatımız yüzde 15,5 geriledi. Benzer şekilde salgının en fazla etkilediği İtalya, İspanya, Fransa ile ihracatımızda yüzde 35'lerin üzerinde gerileme yaşandı. Sınır komşularımızdan Irak ile ihracatımız yüzde 44,6, İran ile ihracatımızda ise yüzde 79,8 oranında gerileme olduğunu görüyoruz." dedi.
Bu dönemde firmaların üretimlerinin ve kapasitelerinin gerilediğine işaret eden Zeytinoğlu, bölgelerindeki sanayi kuruluşlarına yönelik yaptıkları araştırmada, kapasite kullanım oranlarının mart ayında gerilediğini tespit ettiklerini kaydetti.
Zeytinoğlu, firmaların yüzde 55'i nisan ayı için iç ve dış siparişlerinin azaldığını bildirdiklerine değinerek, "Pandemi nedeniyle de ayrıca bir çalışma yaptık. Burada da bu firmaların yüzde 34'ü nisan ayında duruşa geçeceğini bildirdi. Duruşa geçmeyenler de ortalama kapasite kullanım oranlarını azaltarak çalışacaklarını bildirdiler. Bu tablo, küresel boyutta yaşanan bu olağanüstü durumun yansımasını önümüzdeki aylarda daha net hissedeceğimize işaret ediyor. Bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlatıp bir an önce toparlanmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli Sanayi Odası, Avrupa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Dış ticarete Kovid-19 etkisi - Haberler

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