DIŞ, Ukrayna'da "Ermeni Soykırımı" ifadesinin yasaklanmasında önemli rol oynayan milletvekili...

DIŞ, Ukrayna'da "Ermeni Soykırımı" ifadesinin yasaklanmasında önemli rol oynayan milletvekili Marçenko DHA'ya konuştuSonat KEREM, Kiev, (DHA) ?

04.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:13
DHA-DIŞ, Ukrayna'da "Ermeni Soykırımı" ifadesinin yasaklanmasında önemli rol oynayan milletvekili Marçenko DHA'ya konuştu
Sonat KEREM, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklanması kararında önemli rol oynayan Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Ludmila Marçenko, " Keşke herkes Türkler gibi merhametli olsa. Ermeni soykırımı diye bir şey yoktur. Parlamentoya böyle bir şey olmadığnı anlattık. Vekil arkadaşlarımız da tasarıyı kabul etti" diye konuştu.
Ukrayna'da 24 Nisan'da parlementoda sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısının geri çekilmesi ve 1915 olayları ile ilgili etkinliklerin ve 'soykırım' ifadesinin yasaklanması kararının alınmasında önemli rol oynayan Milletvekili Ludmila Marçenko, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.
Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili Ludmila Marçenko, Ukrayna'da 'Ermeni soykırımı' ifadesinin yasaklanması öncesinde yaşanan süreci anlattı.
"ERMENİ SOYKIRIMI DİYE BİR ŞEY YOK"
Türkiye ile Ukrayna'nın yakın dost ülkeler olduğunu vurgulayan Marçenko, 'Ukrayna'da 'Ermeni soykırımı'nın tanınmasına yönelik adımlar kabul edilemez. Soykırım diye birşey yok. Bu yönde bir tasarının parlamentoya sunulduğunu öğrendiğimizde hemen müdahale ederek gerekli girişimleri yaptık ve yıllardır ülkemizde bulunan bu yanlışın önüne geçtik' dedi.
'TÜRKİYE'NİN BÜYÜKELÇİSİ DERHAL MÜDAHALE ETTİ'
Söz konusu tasarının parlamentonun internet sitesinde yer almasının ardından, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere'nin kendileri ile bağlantıya geçtiğini anlatan Ukraynalı milletvekili, 'Kendisi bize tarihsel süreçleri çok net biçimde aktardı. Bu olayların neden soykırım olarak kabul edilemeyeceğini izah etti. Ukrayna Parlamentosu Dış Politika ve Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi Başkanı Oleksandr Merejko'ya da bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz' diye konuştu. Daha sonra gerekli başvurularda bulunduklarını, Ukrayna'daki Türk toplumu ile bağlantıya geçtiklerini ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştüklerini belirten Marçenko, tüm bu çabaların sonucunda tasarının geri çekilmesi, ardından ise 'Ermeni soykırımı' ifadesinin ve 1915 olayları ile ilgili etkinliklerin yasaklanması yönünde karar alındığını ifade etti.
'UKRAYNA REFORMLARDA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIYOR'
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin son dönemde hızla geliştiğinin altını çizen Ukraynalı milletvekili, Ukrayna'nın kalkınma sürecinde Türkiye'nin yardımlarının önemli katkısı olduğuna, ülkede birçok reform hayata geçirilirken Türkiye'nin örnek alındığına dikkat çekti. Ukrayna'daki Türk toplumunun çok iyi organize olduğunu, yaşanan sorunlara karşı çok hızlı refleks gösterdiğini belirten Marçenko, Türk vatandaşlarının ülkede yaşadıkları problemleri ortadan kaldırma konusunda milletvekilleri olarak Büyükelçilik ve Türk sivil toplum kuruluşları ile yakın temas halinde olduklarını vurguladı. Marçenko, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Türk sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç sahibi Ukrayna vatandaşlarına yaptıkları gıda yardımlarından dolayı da teşekkürlerini sundu.
'KEŞKE HERKES TÜRKLER GİBİ OLSA'
Türkiye'ye olan hayranlığını dile getiren milletvekili, 'Türkiye'ye çok sık gidiyorum. Salgından önce, mart ayında Ankara'yı ziyaret ettim ve Türk yetkililer ile görüşmelerde bulundum. Türkler benim için örnek oluşturuyor. Türkler'deki merhamet kimse de yok. Eğer bizde de herkes Türkler gibi dürüst ve açık sözlü olsaydı, toplumumuzu inşa etmemiz daha kolay olurdu' ifadelerinde bulundu. DIŞ, Ukrayna’da ’Ermeni Soykırımı’ ifadesinin yasaklanmasında önemli rol oynayan milletvekili...

Kaynak: DHA

Etiketler: Milletvekili, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya’da 1.349, Meksika’da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Erdoğan’dan yeni partiler için kurmaylarına ’Yokluğa mahkum edin’ talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Sivas ve Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
ABD’deki gösterilere destek veren FETÖ’cü Emre Uslu, Türkiye’yi hedef gösterdi Haber
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Haberler››Güncel››DIŞ, Ukrayna'da 'Ermeni Soykırımı' ifadesinin yasaklanmasında önemli rol oynayan milletvekili... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:09: Kahvehane ve çay ocaklarına hijyen seti - Haber 10:09: Netkent Üniversitesi'nden "1 milyon yazılımcı" hedefine 4 milyon dolarlık eğitim desteği - Haber 10:08: AGÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyelerine TÜBİTAK'tan Destek - Haber 10:07: Erciyes Teknopark tarafından siparişe dayalı Ar-Ge Projeleri ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi... - Haber 10:06: Menemen Belediyesi bir projeyi daha tamamladı - Haber 09:46: Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi - Haberler 09:18: Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi - Magazin 08:50: 48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı - Haber 22:25: Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı - Haber