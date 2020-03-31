Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü

Erzurum'da yaş kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamayan bir çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürerek ekime hazır hale getirdi.

31.03.2020 07:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 07:52
Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Erzurum 'da yaş kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamayan bir çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürerek ekime hazır hale getirdi.

Erzurum'un Pazaryolu İlçesinde yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir vatandaş Jandarma 'dan ekim zamanı gelen tarlası için yardım istedi. Yardım etmek için seferber olan Jandarma ekipleri traktör kullanmayı bilen bir Mehmetçik buldu.

Traktörün koltuğuna geçen Mehmetçik yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışmanın ardından tarlayı traktörle sürerek ekime hazır hale getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşılan bu anlar ise izleyenlere tebessüm ettirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadele eden ABD’den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Haberler
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi
Cezaevlerindeki 70 bin mahkuma, koronavirüs sebebiyle ev izni verilecek Haberler
Cezaevlerindeki 70 bin mahkuma, koronavirüs sebebiyle ev izni verilecek
Vatikan’a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı Haberler
Vatikan'a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Türkiye, koronavirüs salgınında 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınında 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
DSÖ’den dikkat çeken maske uyarısı! Herkesin doğru sandığını düzeltti Haberler
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı! Herkesin doğru sandığını düzeltti
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi Haberler
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump’ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru Haberler
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama! Alevler 40 metreyi buldu Haberler
Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama! Alevler 40 metreyi buldu

Son Dakika Güncel Haberleri

09:25: Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar - Haber 09:25: Van YYÜ Senato Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı - Haber 09:25: Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı - Haber 09:25: Jandarma evden çıkamayan vatandaşın tarlasını sürdü - Haber 09:25: JANDARMADAN SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETENLERE OPERASYON - Haber 09:11: Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi - Haberler 09:05: Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor - Haber 08:48: Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu - Haber 07:35: 44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi - Haber 06:56: Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi - Haber 01:58: Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi