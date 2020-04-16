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Dışarı çıkamayan çocuklar 23 Nisan mesajlarını ekrandan verecek

Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler TV, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Efelerli çocukların hazırladıkları kutlama videolarını ekrana getirecek.

16.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:03
Dışarı çıkamayan çocuklar 23 Nisan mesajlarını ekrandan verecek
Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler TV, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Efelerli çocukların hazırladıkları kutlama videolarını ekrana getirecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümüne koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl buruk giriliyor. Efeler Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yayın hayatına başlayan internet televizyonu Efeler TV, Atatürk'ün yarının büyüklerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda farklı bir kutlamaya imza atıyor. Salgın nedeniyle evden çıkamayan çocukların bayram coşkusu, "23 Nisan Benim İçin" temalı videolarla Efeler TV ekranlarından yayınlanacak.

Efeler Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız yaklaşıyor. Bildiğiniz gibi bu yıl bayramımızı büyük bir coşkuyla fakat evden kutlayacağız. Çocuklar, 23 Nisan sizin için ne ifade ediyor? Sizlerden '23 Nisan Benim İçin' diye başlayan videolarınızı bekliyoruz. Videolarınızı 0530 629 19 57 numaralı Basın Yayın Whatsapp hattımıza göndermenizi bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Efeler, TV, Güncel
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