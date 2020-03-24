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Dışarı çıkamayan yaşlı çiftin tavuklarına gönüllü gençler bakıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü çiftin tavuklarına, mahallelerindeki gönüllü gençler bakmaya başladı.

24.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:35
Amasya 'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü çiftin tavuklarına, mahallelerindeki gönüllü gençler bakmaya başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Sofular Mahallesinde yaşayan 71 yaşındaki Nurettin Yurt ve 69 yaşındaki Leman Yurt çiftinin 15 tavuğuyla gençler ilgileniyor.
Bahçedeki tavuklara yem bırakan gençler, günlük ortalama 15 yumurtayı toplayıp yaşlı çifte teslim ediyor.
Leman Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, ihtiyaçlarının gençler tarafından karşılanmasından mutlu olduklarını söyledi.
"Tavuklarımı çok seviyorum"
Tavuklarına sahip çıkan gençlere teşekkür eden Yurt, şunları söyledi:
"Tavuklarımı çok seviyorum. Tavuklarımın yumurtaları bize de, mahalleme de yetiyor. Biz onları çok seviyoruz, eğleniyoruz. Ama şimdi dışarıya, bahçeme çıkamıyorum. Sağ olsunlar mahallemin gençleri geliyor, onların yumurtalarını topluyor, yemlerini veriyor. Ben de onların gelip, gitmelerini seviyorum. İnşallah bu hastalık gider, ben de bahçeme çıkarım. Önceden herkes gelip gidiyordu, ben de komşularıma gidiyordum Şimdi gidemiyorum. Üzgünüm."
Gönüllü gençlerden Doğancan Gül ise her zaman "yaşlı çınarların" yanında olmak istediklerini söyledi.
"Yaşlılarımız evde kalsın, ihtiyaçlarını biz karşılarız." diyen Gül, şunları dile getirdi:
"Aynı mahallede oturuyoruz. Sokağa çıkma yasağı geldikten sonra 'tavuklarımıza bakabilir misiniz? Yemlerini verebilir misiniz?' diye rica ettiler. Biz de yemlerini verip yumurtaları getirdik. Aktif bir şekilde çalışıyoruz. Bize ihtiyacı olan evden çıkamayan amcalarımıza, teyzelerimize yardımcı olmak bizim görevimiz. Biz varız, her zaman da buradayız."
Gül, evden çıkamayan yaşlı, hamile ve engellilerin market alışverişini yaparak evlerine götürdüklerini de kaydetti.
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Dışarı çıkamayan yaşlı çiftin tavuklarına gönüllü gençler bakıyor

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Merzifon, Sofular, Amasya, Güncel

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Dışarı çıkamayan yaşlı çiftin tavuklarına gönüllü gençler bakıyor

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