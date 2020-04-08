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20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam

Denizli'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altındaki iki genç kız denetime takıldı. Otostop çekerek bindikleri otomobilden indirilen genç kızlardan birisinin, ''İsterseniz ceza yazın öderim, dedem sağlam.'' demesi duyanları şaşkına çevirdi.

08.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:17

Denizli'de kısmı karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Bu sırada 17 ve 15 yaşlarında iki genç kız, bir otomobilde görüldü. Otostop çekerek araca bindikleri öğrenilen kızlardan biri ailesine diğeri ise kaçtığı yurda götürüldü. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y'nin polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam." demesi dikkat çekti.

VİRÜSTEN KORKMADIKLARINI SÖYLEDİLER

Koronavirüs salgını nedeniyle kısmen karantina altına alınan Acıpayam ilçesinin, giriş-çıkışları polis tarafından kontrol altında tutuluyor. Polis, seyahat izni olmayan araç sürücülerinin ilçeye girişine izin vermiyor. Ayrıca sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor. Bu kapsamda durdurulan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kızların hareketlerinden şüphelenen polis kimlik kontrolü yaptı. Otomobilden indirilen kızlardan Feriştah Y'nin 17, Sıla A'nın ise 15 yaşında olduğu tespit edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaş gurubunda bulunan kızlar, polislere koronavirüsten korkmadıklarını söyledi.

''DEDEM SAĞLAM''

Feriştah Y, Kale ilçesinde yaşayan ablasını ziyarete gittiğini, arkadaşı Sıla A.'nın da kendisiyle geldiğini anlatarak, eve dönmek için Tavas ilçesi çıkışında otostop yaparak, otomobile bindiklerini söyledi. Feriştah Y, polislerin ceza kesileceğini bildirmesi üzerine de, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.

YURTTAN KAÇAN KIZ ARANIYORDU

Sıla A. ise "Beni bırakın, bir daha Acıpayam dışına çıkmayacağım." diye yalvardı. Polis merkezine götürülen kızlardan Sıla A'nın kent merkezindeki Çocuk Evi'nden kaçtığı ve her yerde arandığı belirlendi. Sıla A. Çocuk Evi'ne, Feriştah Y. ailesine teslim edildi. Aileye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Acıpayam, Feriştah, 3. Sayfa, Güncel

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Denizli'de Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlam
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