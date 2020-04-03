Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli vatandaşın odunları kesilerek hazır hale getirildi

Sakarya'da evinden dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli bir vatandaşın odunları Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kesilerek soba için hazır hale getirildi.

03.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:52
Dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli vatandaşın odunları kesilerek hazır hale getirildi
Sakarya 'da evinden dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli bir vatandaşın odunları Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kesilerek soba için hazır hale getirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri engelli ve evinden dışarı çıkmakta zorluk çeken bir vatandaşımızın odunlarını keserek soba için hazır hale getirdi. Park Bahçeler Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Engelli ve evinin dışına çıkamayan vatandaşımızın evinin önündeki kesilmiş ağaçlar, ekiplerimiz tarafından sobaya sığacak şekilde doğranarak kullanıma hazır hale getirildi. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, hizmetin aksamaması için 24 saat Korona virüs kapsamında tüm çalışmalar devam ediyor" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Dışarı çıkmakta zorluk çeken engelli vatandaşın odunları kesilerek hazır hale getirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haberler
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok

Son Dakika Güncel Haberleri

17:02: Kopan kayalar yolu kapattı - Haber 17:02: - Askerlerini kurtarmak için mektup yazan komutan görevden alındı - Haber 17:01: DÜ Rektörü Gül'den Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek - Haber 17:00: Bulgaristan'da TIR kuyruğunda zincirleme kaza: 2 ölü - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber