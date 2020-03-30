Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dışarı çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşılıyor

Van'ın Çatak ve Başkale ilçelerinde dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlı vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanıyor.

30.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:11
Dışarı çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşılıyor
Van 'ın Çatak ve Başkale ilçelerinde dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen yaşlı vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanıyor.

Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'de de can kaybına neden oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çatak ilçesine bağlı Onağıl Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaş üstü Mehmet Ali Ahi'nin un ve gıda ihtiyacı jandarma tarafından karşılanırken, sağlık ekipleri ise Başkale ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde sağlık kontrolü yaptı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Başkale, Çatak, Van, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Dışarı çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını jandarma karşılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed’in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:46: Otobüs durağındaki dezenfektanların çalındığı iddiası - Haber 16:46: "Evde kal" çağrısına yurt genelinde uyuluyor - Haber 16:46: Ordu Valisi Yavuz, sosyal medyadan kendisine ulaşan engelli öğrencinin yün ip isteğini yerine... - Haber 16:45: Şeyma Subaşı: "17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar" - Haber 16:44: Osmangazi'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' toplantısı - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber