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Dışarı çıkması yasak olduğu için markete drone'la gidiyor

Dışarı çıkması yasak olduğu için markete drone'la gidiyor -19 yaşında alışverişi dronla yapıyor19) nedeniyle sokağa çıkması yasaklanınca Kayseri'de drone kullanan 19 yaşındaki İsmail Duran markete drone ile gidip bir poşet dolusu ev ihtiyacını aldı.

08.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:51
Dışarı çıkması yasak olduğu için markete drone'la gidiyor
-19 yaşında alışverişi dronla yapıyor
KAYSERİ20 yaş altındaki gençlerin korona virüsü(Covid-19) nedeniyle sokağa çıkması yasaklanınca Kayseri 'de drone kullanan 19 yaşındaki İsmail Duran markete drone ile gidip bir poşet dolusu ev ihtiyacını aldı.
Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak için drone videoları çekip sosyal medyada paylaşan 19 yaşındaki İsmail Duran kendi topladığı FPV drone ile evinin market alışverişini yaptı. 20 yaş altındaki gençlerin korona virüsü (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkması yasaklanınca Duran, çözümü kendi topladığı drone'u devreye sokmakta buldu. Kayseri Yıldızevler Mahallesi'ndeki evinin balkonunda ilk önce alacakların listesini yazan notu drone'a sabitledi. Daha sonra drone'u evinin karşısındaki markete göndererek yere iniş yaptı. Market sahibi drone'un üzerindeki notu alarak ihtiyaçları bir poşete doldurdu. Poşeti drone'un altına sabitlendikten sonra cihazı balkona getirip ihtiyacı olan malzemeleri temin etti. İsmail Duran çektiği videoda 20 yaşın altında olduğu için drone'u ile alışverişini yaptığını ifade ederek "evde kal, güvende kal" dedi. Dışarı çıkması yasak olduğu için markete drone’la gidiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Genel
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