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Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları için özel ekip kuruldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan yaşlılar için özel ekip kuruldu.

20.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:05
Muğla 'nın Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan yaşlılar için özel ekip kuruldu.
Düğerek Mahallesi Muhtarı Mehmet Ortayol, azalar ve gönüllü gençler, talep gelmesi halinde bağışıklık sistemi zayıf veya 65 yaş üstündekilerin market alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.
Tedbirler kapsamında evlerinden çıkmayan mahalle sakinleri, muhtarlığa telefonla ulaşarak gıda ve ilaç gibi ihtiyaçları için yardım talep ediyor.
Gönüllü ekipte bulunan gençler de siparişleri aldıktan sonra alışveriş yaparak talepleri yerine getiriyor.
Mahalle Muhtarı Mehmet Ortayol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi.
Muhtarlık olarak azalar ve gençlerden oluşan bir grup kurduklarını belirten Ortayol, şöyle konuştu:
"Genelde 65 yaş üstü ihtiyarlarımızın ilaç ve market ihtiyacı gibi konularda yardımcı oluyoruz. Bize telefon ettikleri zaman ihtiyaçlarını alıp arkadaşlarımızla beraber götürüp veriyoruz. 5-6 gönüllü gencimiz var. Bizim yaptığımız örnek davranışı diğer muhtar arkadaşlardan da bekliyoruz."
Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Fatma Keyf de uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirterek, muhtar ve ekibinin ihtiyacını karşıladığını belirtti.
79 yaşındaki Atiye Cabar ise muhtarın telefon numarasının olduğunu, haber verdiğini zaman ihtiyaçlarını karşıladığını kaydetti.
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Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları için özel ekip kuruldu

Kaynak: AA

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Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçları için özel ekip kuruldu
Etiketler : Menteşe, Muğla, Güncel

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