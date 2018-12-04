"Dışarıda Hiçbir Şey Var" Anadolu Turnesinde

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Betül Arım'ın yaşama sanatını anlattığı ve kendimizle yüzleşmemizi sağlayan "Dışarda Hiçbir Şey Var" artık Anadolu'da tiyatroseverlerle buluşuyor.Sevenlerinin karşısına tek kişilik oyunu ile çıkan Arım, 45.yılını "Dışarda Hiçbir Şey Var"ın oyununun yeni sezonu ile kutluyor. "Hayal Bakanlığı" kurulsun diyen Arım, 2 senedir sergilediği yaşama sanatı oyununu şimdi Anadolu'daki tiyatro severlerle buluşturuyor. Oyunu izlemek için İstanbul'a gelen sevenlerinin ayağına giden Arım, kapalı gişe oyununda Aralık ayı boyunca sevenlerinin karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu İzmir, Ankara, Adana, Gaziantep, Antakya, İskenderun, Antalya, Mersin ve birçok şehirde 45 yıllık sanat hayatından kesitlerinden esinlenerek yaşama sanatını ve "Hayal Bakanlığının" kurulması gerektiğini izleyici esprili bir dille anlatacak.

Doktorların bile reçete yazdığı oyunu 8 yaşından büyükler izleyebiliyor.İzleyenlerin de yörelerindeki arkadaşları paylaşıp çoğaldığı oyunda koltuğunuzu alın.

Her sahnesinde kendinizden yansımalar bulacağınız oyun eğlendirirken düşündürüyor. Usta sanatçının "Gösterinin büyüklerin yanı sıra 8 yaşından itibaren çocuklara ve gençlere ulaşması beni çok mutlu ediyor" dediği oyun rutin hayatın dayattığı gri duyguları geride bırakıp içimizi renklendirmeyi amaçlıyor. "Dışarıda Hiçbir Şey Var" ile teknoloji ve dünya sorunlarının körelttiği insani duyguları canlandırmanın yanı sıra enerji, huzur ve mutluluğun aslında 'dışarıda' değil aslında içimizde olduğunu gözler önüne seriyor. Seyirciye ayna tutarak bilinçaltımızın bizi nasıl yönettiğini hatırlatan usta oyuncu, yüksek sesle söylediğimiz iyi veya kötünün bize geri döndüğünü tecrübelerinden örneklerle eğlenceli bir dille ortaya koyuyor. "Hayatımız yaptığımız tercihlerin bir toplamıdır" diyen Arım, yoğun iş temposuna, vücudu ve beynimizi yoran duygularla yüzleşmemizi sağlayan mutluluk terapisi ile sezon boyunca tiyatro severler ilebuluşacak.