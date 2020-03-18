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Dışarıda mikroplardan korunmanın 5 yolu

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, dışarıda mikroplardan birey ve aile sağlığını korumanın yollarını paylaştı.

18.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:48
Dışarıda mikroplardan korunmanın 5 yolu

Okullar, kafeler, toplu taşıma araçları ve bekleme salonları gibi toplumun ortak kullandığı ve her gün temasta olduğumuz birçok alan mikroplar için vazgeçilmez yerlerdir. Dışarıda ve ortak alanlarda yaşamayı seven bu mikroplar, insan sağlığını olumsuz etkileyerek birçok hastalığa ve salgına sebebiyet verebiliyor.

Mikropların en fazla olduğu yer "toplu taşıma araçları"

Toplu taşıma araçları, gün boyunca milyonlarca insanın kullandığı ve mikropların en fazla olduğu yerlerdir. Özellikle yüksek nüfuslü şehirlerde ulaşımın temel yapı taşını oluşturan metro, otobüs, tramvay gibi araçları kullandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Eğer bu araçların kullanımı sonrasında ellerinizi yıkama olanağız yoksa, dezenfekte edene kadar kadar yemek yemeyin ve çevrenizdekilerle temastan kaçının.

Yanınızda ıslak mendil veya dezenfekte jel bulundurun

Ortak kullanım alanlarında bulunduktan sonra ellerinizi yıkamaya imkanınız olmasa dahi, mikroplardan arınmanın farklı yöntemleri de söz konusudur. Her ortamda ellerinizi yıkayamayabilirsiniz ancak yanınızda ıslak mendil ya da dezenfekte jel bulundurmanız mikropları azaltmada etkili olacaktır.

Temas ettiğiniz eşyaları temizleyin

Günün büyük bölümünü geçirdiğimiz işyerleri ve ortak alanlarda kullanılan bireysel ve bireysel olmayan eşyalar mutlaka temizlenmelidir. İşyeri ortamında kullanılan bilgisayar ya da okulda kullanılan masa gibi eşyalar, mümkünse kullanım öncesi ıslak mendille silinmeli ve kullanım sonrası da eller temizlenmeden başka temaslardan uzak durulmalıdır.

Mesafeye önem verin

Her ne kadar mikroplardan korunmak için önlem alsanız da, diğer insanlar önlem almıyor olabilirler. Dolayısıyla ortak alanlarda diğer insanlar ile olan mesafenizi korumaya dikkat edin. Genellikle 1-2 metre mesafe diğer insanlar ile olan teması ve mikrop bulaşmasını engelleyecektir.

Vücudunuzu susuz bırakmayın, beslenmenize dikkat edin

Mikroplardan korunmak için sadece önlem almak yetmeyebilir. Mikropların en etkili olduğu kişiler, direnci düşük olan bireylerdir. Dolayısıylamikroplardan etkilenmemek için sağlıklı beslenilmeli, vücudunuzu susuz bırakılmamalı ve en az 7 saatlik uykunun ardından güne başlanılmalıdır.

Kaynak: Bültenler

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