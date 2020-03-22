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Dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri yasağa uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.

22.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:16
Dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarıldı
Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri yasağa uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gönderdi.

Dünyada ve ülke genelinde etkisi artan korona virüs nedeniyle yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıkılaştırılıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların gece 24.00'dan itibaren dışarıya çıkmaları yasaklandı. Yasağın ardından Adapazarı ilçesinde bazı 65 yaş üstü yaşlılar ise bu yasağa uymadı. İhbarlar üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için Adapazarı merkezinde uygulama yapmaya başladı. Polis tarafından kimlik kontrolü yapılan vatandaşlar uyarılar sonrasında evlerine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Adapazarı, Sakarya, Polis, 3. Sayfa

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